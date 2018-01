Leitor reclama de cancelamento de linha de celular

Há 13 anos, Adilson Freire tem uma linha da TIM. Recentemente, ele solicitou a portabilidade de outro número da operadora Claro também para a TIM. Segundo o leitor, a portabilidade foi feita, porém, a linha antiga foi cancelada.

Em resposta ao Estado, a TIM reforça que a linha já está funcionando normalmente.

Reclamação de Adilson Freire: “Eu tenho uma linha antiga da Tim e outra linha da Claro que foi feita recentemente. Em janeiro, pedi a portabilidade da Claro para a Tim para ficar com as duas linhas na mesma operadora. A portabilidade foi feita, mas a linha antiga foi cancelada. Ao reclamar, fui informado que se tratava de uma linha provisória e que, por isso, não poderia ser reativada.”

Resposta da TIM: “O Centro de Relacionamento com o Cliente TIM entrou em contato com o Sr. Adilson Freire e esclareceu que a portabilidade solicitada por SMS não atrela o recebimento de um novo chip. Como o cliente desconhecia tal informação, foi acordado com o mesmo a retirada do chip em uma loja física. A reativação da linha foi efetuada e, segundo o cliente, funciona normalmente. Para obter mais informações sobre a operadora, acesse o site da empresa ou entre em contato com o Centro de Relacionamento com o Cliente discando *144 do próprio celular ou 1056 de qualquer telefone.”