Leitor reclama de caçamba em local proibido

Gianmarco Libano relata que um edifício na Rua Fiandeiras, no Itaim Bibi, está sendo construído. Ele reclama que, há mais de seis meses, caçambas estão em local proibido, atrapalhando o trânsito de carros.

Reclamação de Gianmarco Libano: “Já realizei inúmeras reclamações à Prefeitura de São Paulo. Há mais de seis meses, as caçambas de entulho estão em local proibido na frente da obra, obstruindo o trânsito. Solicito providências imediatas. Há, inclusive, uma placa de proibido estacionar no local”.

Resposta da Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais: “A Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais, por meio da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB), informa que o local será fiscalizado nos próximos dias para as devidas providências. Caso as caçambas permaneçam estacionadas em local proibido, a empresa responsável pelo transporte será notificada e estará sujeita à penalização. O descarte irregular desses materiais em vias públicas é passível de multa que pode chegar a mais de R$ 18 mil, conforme estabelece a Lei de Limpeza Urbana. Cabe ressaltar que a capital paulista conta com 1.500 unidades de Ponto de Entrega Voluntária (PEV), 98 Ecopontos e cerca de 150 mil unidades de lixeiras espalhadas pelas ruas, além do novo aplicativo, o ‘Limpa Rápido’, que permite acompanhamento em tempo real da localização dos caminhões de coleta seletiva e domiciliar, que permite conferir a programação de datas e horários para coleta na região de cada usuário. Atualmente, para maior controle e fiscalização, a Prefeitura também conta com um novo modelo de monitoramento eletrônico de caçambas da cidade de São Paulo”.

