Leitor reclama de ausência de professores em universidade

Ricardo Dias afirma que os professores da Universidade Anhanguera – Campus Belenzinho – não estão realizando a orientação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e muitas vezes se ausentam antes do horário determinado para o auxílio.

Reclamação Ricardo Dias: “Manifesto minha indignação sobre a falta de aviso de professores que se ausentam antes do horário. Além disso, o horário de término das aulas dos professores é às 22h, mas somente alguns professores cumprem seus horários.

Resposta da Coordenação da Universidade Anhanguera: “A orientação do TCC ocorre toda 5ª feira das 21h55 às 22h45 no NPJ, com lista de presença, conforme já divulgado para todos os alunos”.

