Leitor reclama de atraso na entrega de produto

Felipe Daniel Velasques comprou dois produtos no site do Submarino. Ele observou que os produtos estavam na mesma nota, mas com datas de entregas diferentes. O apoio de punho para teclado chegou na data de entrega combinada. Já o headphone não foi entregue ao consumidor.

Reclamação de Felipe Daniel Velasques: “Efetuei a compra de dois produtos pelo site do Submarino. Assim que terminei de fazer o meu pedido, vi que os dois produtos que solicitei estavam dentro do mesmo pedido, mas as entregas estavam com previsões diferentes. A entrega do apoio de punho para teclado foi feita normalmente. Porém, a entrega do headphone prevista para 11 de dezembro não aconteceu. O mais estranho é que o status do pedido estava como entregue. Entrei em contato com o atendimento da Submarino, mas não consegui solucionar o problema.”

Resposta do Submarino: “O Submarino.com entrou em contato com o cliente Felipe Daniel e propôs uma solução aceita pelo consumidor.”

