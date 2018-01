Leitor reclama de atraso na entrega de mercadorias

João Paulo relata que realizou duas compras pelo site da empresa Centauro, porém, em uma das ocasiões, o prazo de entrega não foi respeitado. Em uma segunda compra, o produto foi entregue errado. O consumidor também afirma que fez uma compra e, depois de alguns dias, a empresa cancelou a venda e enviou um voucher.

Reclamação de João Paulo: “Efetuei duas compras na loja online da Centauro: uma com prazo de entrega de 1 dia útil e outro com 4 dias, ambos com retirada na loja de minha escolha. Acontece que, para um dos pedidos, recebi e-mail confirmando a entrega. O outro pedido estranhamente ficou em atraso. Resolvi ir à loja retirar o produto que chegou e, para minha surpresa, foi alerta falso. Outro problema se trata de envio de produto errado. A camisa recebida era diferente da comprada. Em uma terceira ocasião, confirmei a compra de um produto e, após mais de 3 dias, cancelaram a entrega sob alegação de que havia um problema. Para completar, devolveram meu dinheiro em “voucher” para futura compra.”

Resposta da Centauro: “Referente aos casos relatados pelo consumidor, a empresa informa que todos foram finalizados com entrega dos produtos ao cliente.”

