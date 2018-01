Leitor reclama de atraso na entrega de mercadoria

José Krieger comprou um Microsoft HDMI Wireless Display pelo site do Ponto Frio. O consumidor reforça que o prazo de cinco dias de entrega não foi respeitado pela empresa. Ele recebeu em seu e-mail uma pesquisa de satisfação da loja para avaliar a experiência da compra, mesmo sem receber a mercadoria.

Reclamação de José Krieger: “Comprei um Microsoft HDMI Wireless Display no Ponto Frio. Quero reclamar que não recebi o aparelho no prazo combinado. Semanas depois, recebi protocolo de solicitação na central que promete resposta em cinco dias e também não cumpre. Após cinco semanas, sem qualquer explicação, recebi uma liberação de vale para compra de produto no site da empresa. Como faço para obter um pedido de desculpas e o meu produto?”

Resposta do Ponto Frio: “Em atenção à resolução desta solicitação, a empresa informa que entrou em contato com o consumidor para ter mais informações sobre o ocorrido”.

