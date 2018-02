Leitor reclama de atendimento em agência bancária

Harley Silva entrou em contato com o banco Santander para relatar um problema, mas não conseguiu resolver a questão. Em seguida, ele procurou o Banco Central para formalizar uma queixa. A gerente da sua agência bancária entrou em contato e, segundo ele, disse que cancelaria a conta do cliente caso as reclamações continuassem. O leitor registrou uma queixa nas redes sociais do Santander. Dias depois, recebeu uma carta sobre o cancelamento da conta bancária.

Reclamação de Harley Silva: “No início do ano passado tive um problema com o cartão de crédito que possuo vinculado à minha conta corrente no banco Santander. Após inúmeros contatos com a instituição e sem solução realizei uma reclamação no Banco Central na esperança de receber uma solução do banco. Na ocasião a gerente da minha agência me contatou por telefone e me questionou sobre a reclamação ao BC. A gerente me avisou que se eu voltasse a realizar reclamações junto ao Banco Central, ela solicitaria o cancelamento da minha conta. Depois de algumas semanas, relatei o problema que estava tendo com o banco na minha conta do twitter e a área que cuida das mídias sociais da instituição me enviou uma mensagem avisando que abria um procedimento na Ouvidoria para verificar o problema. Para minha surpresa e espanto, recebi um aviso comunicando que a gerente solicitou, sem nenhum motivo, o cancelamento da minha conta. Vale observar que se trata de uma conta com mais de 12 anos de existência.”

Resposta do Santander: “O Santander informa que contatou o Sr. Harley Moreira e prestou todos os esclarecimentos devidos sobre sua demanda.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.