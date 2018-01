Leitor reclama de atendimento de empresa de telefonia

Walter de Carvalho está com dificuldade para falar com a Motorola. Segundo ele, os funcionários não conseguem atender suas solicitações. A empresa alega que não consegue falar com o cliente, embora ele tenha fornecido três telefones para contato.

Reclamação de Walter de Carvalho: “Desde março, estou com dificuldade para falar com a Motorola. Relato, por isso, o mau atendimento da empresa. Eu liguei para os telefones informados pela Motorola, mas ouvi várias gravações e os atendentes também não resolveram nada, embora seja um canal de “soluções ao cliente”. É direito do cliente ser bem atendido pela empresa.”

Resposta da Motorola: “A Motorola lamenta o ocorrido e informa que o caso foi solucionado de forma definitiva junto ao consumidor Walter de Carvalho. Para esclarecer qualquer dúvida adicional, a Motorola coloca-se à disposição por meio de seu serviço de Atendimento e Vendas ao Consumidor pelos telefones 4002-1244 para as capitais e regiões metropolitanas e 0800 773 1244 para as demais localidades.”

