Leitor reclama de atendimento de empresa de telefonia

Eduarda Nogueira adquiriu um celular da Claro. Na época, ela explica que a empresa enviou um chip a mais que nunca foi usado. No entanto, ao entrar em contato com a operadora, um ano depois, para solicitar mudança no pacote contratado, foi informada de que deveria contratar dois planos telefônicos.

Reclamação de Eduarda Nogueira: “Comprei um aparelho de celular da Claro e uma linha há 13 meses. A empresa me enviou um chip a mais que nunca foi utilizado, a não ser para desbloquear o número que iria utilizar no aparelho, conforme orientação da própria empresa. Depois desse tempo usando apenas uma linha, procurei a Claro para contratar um plano mais barato. No entanto, fui informada que, para a alteração, eu teria que contratar os dois planos. Ou seja, querem me cobrar um valor para a linha que uso e outro para a que eu nunca utilizei.”

Resposta da Claro: “A Claro contatou a Sra. Eduarda Nogueira Diniz e, na ocasião, passou as informações necessárias a cliente. A operadora continua à disposição por meio de todos os canais de atendimento disponibilizados: SAC 1052, Fale Conosco, Chat, Atendimento por carta e site.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.