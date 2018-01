Leitor reclama de atendimento de companhia aérea

Ricardo Silva não conseguiu embarcar em um voo da Copa Airlines entre os aeroportos do Rio de janeiro e da Cidade do Panamá. Ele relata que informou o interesse em adquirir uma passagem de ida por outra companhia aérea e retornar com o bilhete da Copa Airlines. Depois de ser mal atendido, soube que meu retorno havia sido cancelado pela empresa.

Reclamação de Ricardo Silva: “Em setembro, eu não consegui embarcar no voo CM 872 da Copa Airlines entre os aeroportos do Rio de Janeiro e da Cidade do Panamá. Na oportunidade, informei a intenção de adquirir outra passagem com outra companhia aérea, retornando com o bilhete emitido pela Copa Airlines. Para tanto, a agente de aeroporto Adriana me forneceu novo localizador, confirmando que o retorno iria ocorrer normalmente, sem qualquer necessidade de confirmação. Desconfiado, ao chegar a meu destino final, com passagem paga a outra companhia aérea, telefonei à central de atendimento da Copa Airlines para confirmar meu voo de retorno. Na ocasião, fui informado que ele havia sido cancelado em razão de não comparecimento para embarque.”

Resposta da Copa Airlines: “O passageiro entrou em contato com a Copa Airlines para relatar o ocorrido. Dessa forma, a empresa aérea está analisando e responderá para o passageiro.”

