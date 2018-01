Leitor reclama de atendimento da loja Centauro

Silas Prado compro quatro produtos pela loja online da Centauro. Dois produtos foram entregues, mas outros dois não. O leitor ressalta que entrou em contato com a empresa que alegou não ter localizado o endereço, embora seja o mesmo onde foram entregues as duas primeiras mercadorias.

Reclamação de Silas Prado: “Eu me sinto totalmente desrespeitado como consumidor. Comprei quatro produtos na loja online da Centauro. Entregaram dois produtos e os outros dois eles não entregaram. Atendentes alegam não terem localizado o endereço. Disseram que quando o produto retornar ao Centro de Distribuição a empresa me enviará um e-mail com as opções de devolução do valor pago ou de um vale compras. Não quero nada disso. Quero meus produtos.”

Resposta da Centauro: “Referente ao caso relatado, a Centauro informa que o consumidor está em posse dos produtos desde o dia 23 de dezembro.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.