Leitor reclama de água parada em ruas da zona oeste de SP

Paulo Affonso relata que já fez diversas reclamações sobre bueiros entupidos na esquina da Avenida Francisco de Paula Vicente de Azevedo com a Rua Armando Pitta Britto, no Parque Continental, na zona oeste de São Paulo. Ele reforça que moradores estão receosos com a proliferação do mosquito da dengue.

Reclamação de Paulo Affonso: “Desde o ano passado, fiz várias reclamações e até agora não tive qualquer tipo de resposta. Os bueiros desta esquina estão totalmente entupidos. Toda vez que chove, a esquina fica alagada. Estou fazendo reclamações a respeito desde novembro de 2016 e ainda não fui atendido. Além da falta de profissionalismo e responsabilidade, também considero falta de respeito. Água parada é um habitat ideal para a criação, depósito e desenvolvimento de mosquitos da dengue.”

Resposta da Prefeitura Regional Lapa: “A Prefeitura Regional da Lapa informa que a limpeza dos bueiros será realizada no prazo de cinco dias.”

