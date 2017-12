Laert Barbosa relata que os preços convidativos do Carrefour não condizem com a qualidade dos produtos. Ele comprou uma embalagem lacrada de carne e ao chegar em casa observou que somente a parte visível estava boa.

Reclamação de Laert Barbosa: “O Carrefour promove ofertas e desrespeita o consumidor. Não é a primeira vez que dentro das ofertas, por exemplo, de carne, oferece preços convidativos, mas quando chegamos em casa e abrimos o produto, percebemos que eles o empacotam com a parte boa voltada para cima. Quando pensamos ter comprado um produto de qualidade a um bom preço somos enganados; perde-se no mínimo 20% do produto.”

Resposta do Carrefour: “A rede informa que, em contato com o sr. Laert Pinto Barbosa, esclareceu que tal prática não condiz com os procedimentos da empresa, que seguem rigorosa política de qualidade e Segurança Alimentar, respeitando a legislação e o Código de Defesa do Consumidor. A empresa convidou o cliente a comparecer à loja para acompanhar os procedimentos adotados no açougue das suas unidades.”

