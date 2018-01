Leitor reclama da demora para a reabertura do Museu do Ipiranga

Fábio Araújo questiona a demora para a reabertura do Edifício-Monumento, conhecido como Museu do Ipiranga e sede do Museu Paulista da USP. Por causa de problemas estruturais, o local foi fechado para obras em agosto de 2013.

Em resposta ao Estado, o Museu Paulista da USP esclarece que o espaço cultural será reaberto em 2022.

Reclamação de Fábio Araújo: “Sempre gostei muito do Museu do Ipiranga. Ele já está em reforma há tantos anos. Por que demora tanto? Gostaria de entender o motivo para a demora em ser reaberto ao público.”

Resposta do Museu Paulista da USP: “A previsão de reabertura do Edifício-Monumento, conhecido como Museu do Ipiranga e sede do Museu Paulista da USP, é em 2022. O local está passando por um grande e complexo processo de restauro e modernização, no qual ao mesmo tempo em que mantém as características originais do edifício, patrimônio histórico tombado, promoverá maior conforto, recursos tecnológicos e acessibilidade aos visitantes. Os procedimentos que estão sendo realizados, incluindo-se o cronograma, estão alinhados com as melhores práticas internacionais do setor, e temos casos semelhantes, como o holandês Rijksmuseum, cujo processo, semelhante ao nosso, durou 10 anos.”