Ricardo Moreira comprou um produto pelo site das Casas Bahia, porém o aparelho estava com defeito e sem algumas peças. Ele entrou em contato para reclamar e conseguiu trocar a mercadoria. No entanto, o consumidor relata que o produto novo era diferente do que estava anunciado no site.

Reclamação de Ricardo Moreira: “Comprei um produto pelo site das Casas Bahia e recebi faltando peças e em mau estado. Fiz a devolução, e me entregaram algo diferente do que foi anunciado no site. Ao fazer a instalação, descobriram que só tinha a opção FM, o seja, faltava a opção AM no rádio. O produto foi devolvido em uma loja física, porém a empresa não entrou em contato para informar sobre o vale-compras. Na loja, fui informado de que os responsáveis não vieram retirar o aparelho no prazo combinado. Dias depois, recebi um vale-compras no valor de R$ 187,06. Novamente, recebi um produto diferente do que estava anunciado no site.”

Resposta das Casas Bahia: “Em atenção à resolução deste caso, informamos que o cliente foi atendido com cancelamento do pedido e devolução do valor pago em forma de vale-compras.”

