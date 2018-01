Leitor recebe multas indevidas de trânsito

Antônio Francisco Alves Júnior relata que foram colocadas placas na Rua do Acre, Água Rasa, na zona leste de São Paulo, informando que a faixa de ônibus funciona das 6h às 9h e das 16h às 20h. Porém, o leitor foi autuado fora do horário de restrição.

O Departamento de Operação do Sistema Viário (DSV) informa que o cancelamento da penalidade indevida será feito automaticamente.

Reclamação de Antônio Francisco Alves Júnior: “Venho com total indignação denunciar mais um abuso do Departamento de Operação do Sistema Viário contra o cidadão. Foram colocadas placas na Rua do Acre, Água Rasa, informando que a faixa exclusiva de ônibus funciona das 6 às 9h e das 16 às 20h.Todos os veículos que passam no horário autorizado são multados. Gostaria de ter uma explicação do DSV e o devido cancelamento de todas as multas aplicadas.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Resposta do Departamento de Operação do Sistema Viário: “O DSV informa ao sr. Antônio Francisco Alves Júnior que está providenciando o cancelamento de todas as multas aplicadas indevidamente aos veículos que transitaram na faixa exclusiva da Rua do Acre dentro do horário permitido. A anulação é automática, sem prejuízo aos motoristas.”