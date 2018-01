Leitor recebe duas multas de trânsito de cidade onde nunca esteve

O leitor Ricardo Nunes recebeu duas multas do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) por dirigir veículo sem licenciamento e sem legibilidade nas placas. As infrações, porém, foram emitidas no nome de outra pessoa e em cidade do interior do Estado que Ricardo não visita, pois mora na capital.

Em resposta, o Detran.SP admitiu o erro e cancelou as duas multas.

Reclamação de Ricardo Nunes: “Peço ajuda para este meio de comunicação para tentar solucionar mais um abuso da indústria da multa.

Em dezembro de 2016, recebi 2 multas com as seguintes infrações:

· Conduzir o Veículo registrado que não estava devidamente licenciado;

· Conduzir o Veículo com qualquer uma das placas sem legibilidade e visibilidade.

O local de ambas as infrações foi em Itatiba, no dia 21/10/2016 e o condutor do veículo, consta na multa, Silas Miranda.

Só que há várias inconsistências nestas multas:

1. Eu não estava em Itatiba no dia 21/10/2016 e nem é uma cidade que frequento;

2. O meu carro está licenciado;

3. Ambas as placas – dianteira e traseira – estão legíveis;

4. Não conheço o sr. Silas Miranda;

5. No corpo de notificação de autuação consta que eu poderia enviar o recurso até o dia 06/12/2016, mas só recebi as notificações após essa data;

6. Mesmo assim, enviei a defesa. Ainda assim, recebi os boletos de duas multas inexistentes para pagamento.

Ou seja, a indústria da multa está ativa e atuante”.

Resposta do Detran.SP: “O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) informa que o cidadão Ricardo Nunes teve os recursos deferidos e as multas serão canceladas do registro do seu veículo. Desta forma, o leitor não será prejudicado nem com o débito nem com os pontos referentes às infrações. Em alguns dias, ele será oficialmente notificado por carta sobre o resultado”.