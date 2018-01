Leitor recebe cobranças mesmo após cancelar serviço de telefonia

Antônio Sobrinho solicitou a instalação de uma linha fixa da Vivo, mas, no dia da instalação, apenas recebeu um chip com características de fixo para uso em celular. O leitor solicitou o imediato cancelamento do serviço. Mesmo assim, recebeu faturas.

Reclamação de Antônio Sobrinho: “Eu pedi a instalação de uma linha fixa da Vivo, mas o técnico trouxe apenas um chip. Eu recusei, pois não se tratava de uma linha cabeada para poder usufruir do serviço de internet. A Vivo informou que a linha seria cancelada após trinta dias por inatividade. Dias depois, recebi cobranças indevidas por um serviço que nunca utilizei.”

Resposta da Telefônica Vivo: “A Telefônica Vivo informa que a linha foi cancelada por não utilização do serviço, sem débitos pendentes correspondentes à linha. Em contato com sr. Antônio, o mesmo está ciente das tratativas realizadas.”

