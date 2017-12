Leitor recebe cobranças indevidas da Vivo

Farid Murad relata que recebeu uma fatura da empresa de telefonia Vivo com cobrança acima do valor combinado anteriormente. O leitor acrescenta que no dia 28 de junho chegou a mensalidade no valor indevido de R$ 171,99. Ele já entrou em contato com a companhia, mas ainda não conseguiu resolver o problema.

Reclamação de Farid Murad: “Novamente recebo fatura da Vivo, com vencimento em 28/06/2017, com valor indevido de R$ 171,99. Também consta o valor em aberto de uma fatura paga com antecedência em 22 de dezembro de 2016 no valor de R$ 83,69. A situação até agora não foi regularizada pela Vivo. Fui orientado a entrar em contato com a central de cobrança, porém o telefone está sempre ocupado.”

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que já cancelou o débito da conta de 12/16 em nome do sr. Farid Murad, não havendo nenhuma pendência em nome do sr. Farid com essa operadora. A próxima fatura que o sr. Farid receberá será com vencimento em 28/07/17. O cliente está ciente das informações.”

