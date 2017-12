Leitor questiona cobrança indevida do Sem Parar

Fabrício Rinaldi informa que contratou o serviço Sem Parar com mensalidade de R$ 21,76. Como utilizava poucas vezes o cartão de crédito, em que constava o débito, não percebeu as cobranças.

Reclamação de Fabrício Rinaldi: “Cadastrei meu cartão de crédito, que pouco utilizava, para o pagamento do Sem Parar. Como o utilizava muito pouco, não cheguei sequer a perceber. Fui dar conta quando algumas empresas que faziam débito de serviços me ligaram para trocar de cartão. Ocorre que o Sem Parar não entrou em contato, bloqueou a utilização do aparelho e o pior, continuou cobrando a mensalidade. Percebi o bloqueio do serviço. Os valores das mensalidades estão se acumulando desde dezembro de 2016.”

Resposta do Sem Parar: “Quando identificamos o retorno negativo da administradora do cartão de crédito, enviamos comunicados aos clientes por SMS e no e-mail de cadastro para dar ciência da pendência. Em 8 de junho de 2017, contatamos o sr. Fabricio , ocasião em que prestamos os esclarecimentos, orientamos quanto a atualização dos dados cadastrais e bancários em nosso site www. semparar .com.br e reembolsamos os valores contestados. Lembramos que é necessário que o cliente mantenha seus dados cadastrais sempre atualizados.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.