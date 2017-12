Luiz Fernando fez a assinatura de internet de 100 MB com a Vivo. Ele reforça que o valor combinado seria de R$ 127 por mês. No entanto, o consumidor recebeu fatura de R$ 158,55. Ele reclama ainda que a Vivo fez a cobrança por duas vezes de uma mesma fatura.

Reclamação de Luiz Fernando: “Eu fiz a assinatura de internet 100 MB com a Vivo, em agosto deste ano, no valor de R$ 127. Na segunda fatura, o valor foi de R$ 158,55, fora do que estava combinado. Reclamei ainda que foi cobrada por duas vezes a fatura paga em outubro. No banco, fui informado que deveria resolver diretamente com a Vivo.”

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que não há irregularidade no valor do plano do sr. Luiz Fernando. Em relação à conta paga em duplicidade, foi cancelada a conta com vencimento 15/11. Os esclarecimentos foram feitos ao cliente.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.