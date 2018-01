Leitor questiona cobrança adicional da NET

Edimilton Barros notou que sua conta da NET veio mais cara do que o normal. Apesar de ele já ter pago, pediu para que a empresa desse satisfações sobre os valores cobrados na fatura.

Em resposta, a NET entrou em contato com o leitor para esclarecer a situação e ele confirmou a solução do problema.

Reclamação do leitor: “Sou assinante da NET e neste mês minha fatura veio com mais que de costume. Veio a cobrança de R$ 35,00 descrita como ‘itens eventuais’, mas sem nenhuma especificação do que se refere. Quero saber então a que se referem esses R$ 35,00. Já paguei a fatura, mas quero então que a NET me explique sobre a cobrança desses ‘itens eventuais’.”

Resposta da empresa: “Em atenção à mensagem do Sr. Edimilton Tenório Barros, a NET informa que entrou em contato com o cliente e regularizou a situação. A operadora permanece à disposição.”

