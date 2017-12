Morador propõe projeto de sinalização à CET

Temo que tenha de ocorrer algum acidente, para que se tome alguma providência, diz leitor



Por Jerusa Rodrigues

Reclamação de leitor: Desde setembro de 2010, envio solicitações à CET e à Prefeitura para tentar conseguir que seja implantada a sinalização de solo para o cruzamento das ruas Aurélia com Marco Aurélio, no bairro Vila Romana. Existe até um projeto de manutenção, aprovado em 10 de outubro de 2012. Mas até o momento nada foi feito. Ao entrar no site da CET, descobri que não há verba e aguardam que a comunidade ou algumas empresas se interessem pelo processo de implantação. Sugerem até os fornecedores para execução. É lamentável! José Gaetano Vita / São Paulo



Resposta: A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que há projetos de manutenção da sinalização viária na confluência das ruas Aurélia com a Marco Aurélio. No local repintadas a faixa de travessia de pedestres, as linhas de retenção, linhas divisoras de fluxos opostos, além de construído canteiro central e reposicionado o conjunto semafórico. Os serviços serão executados conforme cronograma da CET, visando à melhoria das condições de segurança do cruzamento.



Réplica do leitor: Tudo isso que a companhia disse nós moradores do cruzamento já sabemos desde agosto de 2012. De lá pra cá já vieram vários técnicos e engenheiros da CET que mediram, fizeram anotações, mas até o momento (já se passou um ano), nada foi feito. Temo que tenha de ocorrer algum acidente, com vítimas fatais, para que se tome alguma providência. Tenho em mãos um croqui* feito por mim (ver abaixo), onde aponto como pode ser solucionado o problema, com reposicionamento do semáforo e pintura de solo adequada. Aguardo um pronunciamento a respeito de datas para realização das melhorias.

*Croqui com sugestão de leitor: