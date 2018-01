Leitor pede prótese dentária sem extração à OdontoPrev

Elton Teles solicitou uma prótese dentária para seu pai, que é dependente no plano da OdontoPrev. A empresa aceitou realizar o serviço, mas exigiu a extração de três dentes, o que o paciente não queria fazer.

De acordo com a dentista que o examinou, esse procedimento era recomendado, porém não obrigatório. A OdontoPrev afirmou que está tratando do caso com o leitor e se colocou à disposição para esclarecer o problema.

Reclamação do leitor: “Sou titular do plano Odontoprev e eles estavam prestes a autorizar uma prótese dentária para meu pai, dependente do plano. Após muita insistência e reclamações, resolveram aprovar tal prótese, sob a condição da extração de três dentes, o que ele não concorda. A dentista que analisou (periodontista), informou que a extração é recomendada e não obrigatória. Peço que a empresa aprove sem a obrigatoriedade da extração dos dentes.”

Resposta da empresa: “A OdontoPrev informa que entrou em contato com o beneficiário para prestar os devidos esclarecimentos e o caso está sendo tratado junto a ele. A empresa se colocou à disposição para quaisquer solicitações adicionais, assim como mantém um canal aberto de comunicação com seus clientes por meio da Central de Atendimento”

