Leitor observa aumento abusivo na conta de água

Rafael Bonalda mora em Guarulhos, na Grande São Paulo. Recentemente, ele verificou aumento no valor da conta de água. Ele acrescenta que a elevação ocorreu após a troca do hidrômetro. Segundo ele, o consumo é o mesmo dos últimos meses. O leitor diz que procurou o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), mas não obteve um esclarecimento.

Reclamação de Rafael Bonalda: “Temos reparado que o profissional que realiza a medição do consumo de água em nosso bairro, assim que realiza a atividade, entrega os dados e a cobrança para as residências, mas isso não acontece em nosso caso. Temos tido aumento em nossa conta de água após troca do hidrômetro, ainda que o consumo seja o mesmo dos últimos meses. Esses dados constam até mesmo em comparativo na fatura. Por que há um aviso de que há consumo elevado por possível vazamento, sendo que a própria fatura informa que o consumo médio permanece o mesmo desde setembro de 2016? Eu afirmo que não há vazamentos, e a empresa não só não dá provas disso como comprova em próprio documento não haver alteração de consumo.”

Resposta do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Guarulhos: O Saee informa que a verificação quanto à conta do sr. Rafael Bonalda deve de fato ser feita pessoalmente, por meio de uma das unidades da rede Fácil no município. A partir das informações passadas nesta reclamação, o Saae constatou que o consumo da residência citada nos últimos três meses foi de 67 metros cúbicos, bem acima da média, o que pode indicar um vazamento na própria casa, seja ele aparente ou não aparente.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.