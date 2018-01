Leitor não recebe móveis no prazo de entrega

José Machado de Morais reclama que realizou a compra de móveis para sua residência em dezembro do ano passado. O prazo para entrega era 1º de fevereiro, porém, o mês acabou e as encomendas não chegaram. Em contato com a loja, o leitor ficou sabendo que o pedido havia sido cancelado sem a sua autorização.

Em resposta ao Estado, a MadeiraMadeira lamenta o ocorrido.

Reclamação de José Machado de Morais: “Solicito apoio com relação à compra que efetuei em dezembro na MadeiraMadeira. O pagamento foi feito à vista e a entrega estava prevista para 1º de fevereiro, porém, para minha surpresa, em 23 de fevereiro, ao entrar em contato com a loja, fiquei sabendo que o pedido tinha sido cancelado. Além disso, recebi um e-mail dizendo para eu pagar um boleto do referido guarda-roupa”.

Resposta da MadeiraMadeira: “A MadeiraMadeira é uma empresa que está há mais de 7 anos no mercado e realiza mais de mil entregas ao dia. Realmente, no caso do nosso cliente Sr José Machado de Morais, infelizmente, ocorreram falhas que geraram o atraso na entrega. De imediato nos dedicamos a solucionar a situação e o produto já foi entregue a ele.”