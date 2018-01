Leitor não recebe encomenda pelos Correios

Lúcio Virgínio Costa da Silva comprou duas gaitas alemãs pelo site Etsy , em junho de 2016. Até agora não recebeu os produtos que deveriam vir pelos Correios. Ele entrou em contato com a vendedora que mandou as encomendas com o rastreamento internacional. Mesmo depois de muitas reclamações, o leitor não consegue resolver o problema.

Em resposta ao Estado, os Correios pedem desculpas pelos transtornos causados e informam que o consumidor será ressarcido.

Reclamação de Lúcio Virgínio Costa da Silva: “Comprei duas gaitas alemãs usadas, da década de 40, no site Etsy, no mês de junho de 2016. A vendedora mandou o produto com o rastreamento internacional e o site do seu próprio país (Letônia). Ocorre que após inúmeros meses e reclamações, os Correios não entregaram meus produtos e inclusive apagaram o rastreamento do site. Estou há quase sete meses esperando uma resposta.”

Resposta dos Correios: “Os Correios informam que, conforme já informado ao cliente, o objeto não foi localizado no fluxo postal. De acordo com as normas postais nacionais e internacionais, como a entrega não foi efetivada, o remetente (detentor dos direitos sobre o objeto até a distribuição no destino) tem direito a indenização. Caso exista uma relação comercial entre o remetente e o destinatário, o destinatário poderá solicitar possível ressarcimento ao remetente. Os Correios pedem desculpas pelos transtornos causados e continuam à disposição para mais esclarecimentos por meio do telefone 0800 725 100 ou pelo site.”