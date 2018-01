Leitor não recebe crédito da Nota Fiscal Paulista

Luís Sperandio solicitou o crédito na Nota Fiscal Paulista. Ele explica que acessou a conta bancária e o valor apareceu em lançamentos futuros, mas o crédito não foi realizado e o valor sumiu de lançamentos futuros.

Reclamação de Luís Sperandio: “O valor da minha Nota Fiscal Paulista deveria ter sido creditado em minha conta-corrente, que já estava cadastrada na base de dados da Secretaria da Fazenda. O crédito deveria ter sido efetuado no dia 25 de outubro, data em que aparecia como lançamentos futuros. No entanto, um dia depois, ao consultar a conta, o crédito havia sumido dos lançamentos futuros. Acessei o site da Nota Fiscal Paulista, e no menu de consulta, não constava o item Transferências.

Resposta da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo: “A solicitação de transferência foi processada e o valor foi normalmente creditado na conta corrente indicada pelo participante no dia 1º de novembro, dentro do prazo de 15 dias estabelecido pelas regras do programa Nota Fiscal Paulista.”

