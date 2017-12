Leitor não consegue validar cupom de desconto

Mauro Pencov ganhou um cupom de desconto no dia de seu aniversário, porém não conseguiu validar em uma compra realizada no Pão de Açúcar.

Reclamação de Mauro Pencov : “Ganhei um cupom de desconto de R$ 20 por e-mail no dia do meu aniversário e tentei utilizar para realizar uma compra no Pão de Açúcar. No dia, além de não conseguir validar o cupom, não recebi desconto em uma promoção anunciada pela loja. Ao reclamar, fui informado que a queixa iria para a administração.”

Resposta do Pão de Açúcar: “Em atenção à resolução deste caso, informamos que o cliente confirmou o recebimento do estorno e do vale de R$ 30, o qual já foi utilizado.”

