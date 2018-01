Leitor não consegue validar crédito de celular pré-pago

Adelto Gonçalves realizou o crédito de R$ 20 no celular pré-pago. Como o valor não caiu, ele decidiu falar com a gerente da loja. Segundo o leitor, a funcionária se recusou a atendê-lo. Ele reforça que já teve problemas semelhantes com a Claro.

Reclamação de Adelto Gonçalves: “Coloquei R$ 20 de crédito no celular pré-pago na loja 121 da Claro, no Shopping Brisamar , em São Vicente, litoral paulista. Depois de mais de uma hora, o crédito não havia caído, mas a gerente da loja se recusou a devolver o dinheiro, alegando que o sistema estava com defeito. Foi feita a reclamação para a Anatel, mas não houve uma decisão.”

Resposta da Claro: “Em relação à mensagem do sr. Adelto Gonçalves, a Claro informa que realizou tentativas de contato por telefone. A empresa encaminhou e-mail ao cliente, solicitando a indicação de melhor dia e horário para contato. A operadora continua à disposição por meio de todos os canais de atendimento disponibilizados: SAC 1052, Fale Conosco, Chat, Atendimento por Carta e site www.claro.com.br.”

