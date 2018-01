Leitor não consegue utilizar cupom de desconto para comprar sapatênis

Mauro Júnior recebeu um cupom de 20% de desconto para adquirir um produto da Netshoes que ele gostou. O consumidor, no entanto, não consegue validar o benefício.

Reclamação de Mauro Júnior: “Recebi um cupom de 20% para comprar um produto que gostei, mas não é possível validar o desconto no site da Netshoes. O valor do produto é R$ 139,90 e não gera os 20% de desconto que recebi por e-mail, mencionado explicitamente que vale no produto que eu curti. Tenho o print do e-mail que recebi e da tela do carrinho em que não é efetivado o desconto.”

Resposta da Netshoes: “A Netshoes esclarece que entrou em contato com o consumidor para entender a divergência de valores exposta. O cliente nos informou que conseguiu finalizar a compra do sapatênis Ferracini Lunar pelo valor anunciado. Deixamos os canais de atendimento disponíveis para ajudá-lo a qualquer momento.”

