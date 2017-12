Leitor não consegue solicitar cancelamento de compra

Ricardo Nami Garibe fez uma compra pelo site do Magazine Luiza, porém decidiu cancelar o pedido dias depois, ainda dentro do prazo. Segundo o leitor, a empresa não realizou o cancelamento e ainda culpou um fornecedor.

Reclamação de Ricardo Nami Garibe: “Fiz uma compra pelo site de Magazine Luiza e, por arrependimento, cancelei o pedido pelo SAC da empresa. A empresa não fez o cancelamento e jogou a responsabilidade para um fornecedor que iria me responder em 24 horas, fato esse que não ocorreu. Quero o cancelamento, pois faço dentro de um prazo legal e a entrega somente está prometida para 30 dias.”

Resposta do Magazine Luiza: “Em atenção à reclamação do cliente Ricardo Nami Garibe, o Magazine Luiza informa que ela foi atendida com a sua solicitação de cancelamento. Os processos internos foram finalizados e o prazo de estorno é de 30 dias ou até duas faturas subsequentes. O cliente está ciente. A empresa pede desculpas e lamenta o ocorrido, pois o principal objetivo é a satisfação dos seus clientes.”

