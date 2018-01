Leitor não consegue renovar Bilhete Único Especial

Maciel Martins solicitou a concessão do benefício à São Paulo Transporte (SPTrans) quatro vezes. Ele explica que é deficiente visual do olho esquerdo, faz tratamento há seis anos no Hospital Brigadeiro e precisa do Bilhete Único Especial para se locomover até a unidade médica.

Reclamação de Maciel Martins: “Fui renovar meu Bilhete Único Especial e, quatro vezes, o meu pedido foi negado. Sou deficiente visual do olho esquerdo. Faço tratamento no Hospital Brigadeiro e preciso me locomover até o local. O bilhete foi concedido há quatro anos, e agora estou com dificuldades. Eu não consigo andar com facilidade e preciso ter sempre um acompanhante.”

Resposta da SPTrans: “Em atenção à mensagem do sr. Maciel Martins, a SPTrans informa que ele solicitou a renovação do Bilhete Único Especial – Pessoa com Deficiência em quatro oportunidades: nos dias 3 de abril, 28 de junho, 26 de setembro e 18 de outubro deste ano. Nestas ocasiões, os documentos apresentados não foram suficientes para preencher os requisitos presentes na Portaria Intersecretarial SMT/SMS nº 001/11, que estabelece os procedimentos para concessão do benefício. O sr. Maciel pode entrar com um novo pedido, incluindo o exame de Acuidade Visual para comprovar sua perda visual, em conformidade à exigência da legislação. Se aprovada a documentação após análise, ele garante o direito à renovação do Bilhete Único Especial.”

