Leitor não consegue obter isenção de rodízio por motivo de saúde

Roberto Rocha entrou com pedido de isenção de rodízio por motivo de tratamento de grave doença em outubro do ano passado. Ele diz que pegou um protocolo no dia e foi informado de que a análise levaria 30 dias. Desde dezembro, entra em contato com o Departamento de Operação do Sistema Viário (DSV), mas não consegue um posicionamento.

Reclamação de Roberto Rocha: “Em outubro, entrei com pedido de isenção de rodízio por motivo de tratamento de doença grave. Tenho um protocolo informando que o prazo de análise do pedido seria de 30 dias. Desde o início de dezembro, ligo todos os dias para o único fone informado para consulta. Só dá ocupado ou chama até cair ligação. Mandei e-mail para DSV e não obtive resposta. Enquanto isso, não consigo usufruir de um direito garantido em lei.”

Resposta do DSV: “Em atenção ao questionamento do sr. Roberto Rocha, o DSV informa que já analisou a documentação enviada por ele referente à isenção do Rodízio Municipal de Veículos. O DSV já entrou em contato com o sr. Roberto para requisitar o envio de laudo médico com informações detalhadas quanto às suas limitações, tratamento e restrições. O DSV esclarece que eventuais Autos de Infração de Trânsito (AIT) gerados neste período, entre a solicitação e a liberação da isenção, são passíveis de recursos às Juntas Administrativas de Recursos de Infrações (Jaris), pois a legislação que instituiu o rodízio na cidade de São Paulo prevê que veículos dirigidos por pessoas com deficiência ou por quem as transportem estão excluídos da proibição de circulação.”

