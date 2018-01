Leitor não consegue cancelar serviço de TV a cabo

Por Mariana Diegas

Diogo Pontieri se mudou e precisou cancelar o serviço de TV a cabo da Vivo. O leitor conta que tentou realizar o cancelamento mais de três vezes desde outubro do ano passado, sem sucesso. Em janeiro de 2017, a empresa informou por SMS que o cliente estava com contas atrasadas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em resposta, a Vivo se desculpou e informou que o serviço e os débitos foram cancelados.

Reclamação de Diogo Pascoal Pontieri: “Morava no Campo Belo, onde existia o serviço de Fibra da Vivo, e me mudei para a Vila Mariana, onde o serviço não estava disponível. Entrei em contato com a Vivo Fibra para efetuar a primeira tentativa de cancelamento no dia 24/10/2016. Achei que estava tudo resolvido. Depois de um mês, entrei em contato com a Vivo Fibra para saber quando iriam retirar os aparelhos e descobri que minha conta estava ativa ainda e com cobranças pendentes. No dia 23/11/2016, às 12:35, sob o protocolo de atendimento 20163806658241, fiz a minha segunda tentativa de cancelamento. Apenas desliguei o telefone quando o atendente me garantiu que estava tudo certo com meu cancelamento. Uma hora depois, voltei a ligar para a Vivo Fibra, sob o protocolo de atendimento 20163806859547, apenas para confirmar que o processo de cancelamento estava correto e fui informado pelo atendente que estava tudo certo mais uma vez. Tranquilizei-me.

Em minha descrição pareceu tudo muito simples mas foram inúmeras ligações e tentativas para conseguir chegar ao “cancelamento”. Sem contar o tempo perdido em cada ligação e ligações que caiam e quando eu retornava tinha que começar tudo novamente. Tenho vários números de protocolos de minhas tentativas.

Hoje, dia 11/01/2017, recebi um SMS dizendo que tinha conta em atraso com a Vivo Fibra TV. Entrei com meu login no Portal Meu Vivo, que já deveria estar cancelado, e constatei que minha conta ainda se encontra ativa e com as cobranças pendentes.

Peço apenas que a Vivo Fibra entre em contato comigo e resolva este problema já que o serviço está cancelado desde outubro de 2016 e continuo recebendo cobranças indevidas. Esta é minha terceira tentativa de cancelamento”.

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que o caso mencionado pelo Sr. Diogo Pascoal Pontieri foi regularizado por meio do canal de atendimento da empresa. O serviço e os débitos já se encontram cancelados. O sr. Diogo confirmou o atendimento e está ciente das providências adotadas”.

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama.estado@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.