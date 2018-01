Leitor não consegue cancelar serviço de telefonia

Boris Feldman solicitou o cancelamento do serviço e a retirada do modem da Tim, após enfrentar problemas com a operadora. O leitor ressalta que em uma das ocasiões um atendente agendou o serviço, mas o funcionário não compareceu no dia combinado.

Reclamação de Boris Feldman: “Tenho me aborrecido muito com o serviço da Tim. Por isso, solicitei o cancelamento do plano e também a retirada do modem. Conforme último protocolo, o atendente agendou a retirada do modem, mas ninguém compareceu e nem deu satisfação. Sou idoso e gostaria de mais respeito.”

Resposta da Tim: “O Centro de Relacionamento com o Cliente TIM entrou em contato com o Sr. Boris Feldman e o mesmo confirmou que o equipamento da TIM Live já foi retirado de sua residência. Para mais informações sobre a TIM Live, basta acessar o site (www.timlive.com.br) ou entrar em contato pelo telefone 10341.”

