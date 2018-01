Leitor não consegue cancelar linhas da Nextel

Pedro Souza trabalha em uma empresa que precisava cancelar cinco linhas da Nextel, mas não conseguiu realizar o procedimento porque suas ligações eram encerradas pelos atendentes.

Em resposta à reportagem do SP Reclama, a assessoria de imprensa da Nextel informou que entrou em contato com o leitor para solucionar o problema.

Reclamação do leitor: “Eu sou um dos primeiros usuários da Nextel. Resolvi cancelar as linhas telefônicas, que hoje são cinco (já foram nove). Depois de mais de 20 ligações recebendo protocolos, consegui falar com uma atendente que tentou de todas as maneiras fazer com que eu não cancelasse as minhas linhas. Quando ela viu que eu não abria mão, ela simplesmente desligou a ligação. Nunca mais consegui falar com nenhum atendente.”

Resposta da empresa: “Em atenção ao relato enviado, a Nextel esclarece que o cliente foi contatado e o caso solucionado. A empresa está à disposição para mais esclarecimentos por meio dos seus canais oficiais.”

