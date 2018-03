Leitor não consegue agendar visita técnica para consertar defeito em TV por assinatura

Valdir Ferreira é assinante da Sky. Recentemente, tentou agendar a visita de um técnico porque a TV estava sem sinal. Ele ressalta que não conseguiu marcar uma data porque não havia funcionários disponíveis.

Reclamação de Valdir Ferreira: “Estou com minha televisão sem sinal, embora eu pague pelo serviço Premium e quando solicito a presença de um técnico sou informado que por falta de técnico o problema somente poderá ser verificado em quatro dias. Cheguei a ficar 20 minutos ao telefone e simplesmente a ligação caiu.”

Resposta da Sky: “A Sky informa que um dos seus objetivos é atender a todos os clientes com qualidade e o mais prontamente possível. A operadora pede desculpas pelo transtorno causado. Nossa equipe de atendimento entrou em contato com o cliente que esclareceu que seu problema foi resolvido durante a visita técnica. A empresa está analisando os questionamentos do consumidor referente a seu pacote de canais, e continuará acompanhando o caso até sua resolução.”

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mailspreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.