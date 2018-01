Leitor não consegue acessar jogos digitais da MMO Cyber Force Games

Por Luisa Pinheiro

Paulo Enrique dos Santos comprou jogos digitais na loja MMO Cyber Force Games há dois anos e não consegue mais acessá-los com os logins disponibilizados pela empresa. O leitor reclama que gastou mais de R$ 500 com os produtos e que, apesar de ter entrado em contato com a loja, o problema ainda não foi resolvido.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em resposta, a MMO Cyber Force Games disse que não houve alteração nos dados de acesso do cliente e que os produtos foram entregues na época da compra.

Reclamação de Paulo Enrique dos Santos: “Em 2015, adquiri diversos jogos com a empresa MMO Cyber Force, que vende jogos em seu site. Para jogar esses jogos, cadastramos uma conta da Microsoft em nosso videogame, com login e senha fornecido pela empresa, e eu praticamente gastei mais de R$ 500,00. Acontece que o login dessas contas expiraram e agora não consigo jogar os games que comprei. Tentei falar diversas vezes com a empresa e eles sempre inventam desculpas para não solucionar o problema. A última desculpa é que eles não têm mais os logins e que eu deveria procurar no meu e-mail.”

Resposta da empresa: “O Sr. Paulo há pouco tempo começou a nos enviar e-mail dizendo que ele tinha perdido os dados de acesso de seus jogos que foram devidamente entregues para ele em seu e-mail na época, dois anos atrás, e que agora ele não conseguia mais jogar os jogos porque, além de perder as informações de acesso, ele também disse que elas foram alteradas.

Conseguimos encontrar três compras dele e já foi enviado para ele os dados de acesso. Ao contrário do que o Sr. Paulo nos dizia, os jogos estão funcionando perfeitamente e não teve nenhuma alteração em seus dados de acesso.

Não encontramos mais nenhum outro acesso a outro jogo relacionado ao Sr. Paulo em nosso sistema e já solicitamos para ele, via e-mail, que nos informe o número do pedido referente a essas outras compras que ele informa ter feito ou um comprovante de pagamento, mas ele responde que perdeu tudo.

Já tentamos contato com o mesmo em seu telefone fixo e em seu celular várias vezes e somente conseguimos falar com ele no celular porque enviamos uma mensagem em seu WhatsApp. Tentamos contato fora do horário comercial, mas ninguém atende.

Se o Sr. Paulo tiver interesse em resolver o impasse, nos envie um e-mail para contato@mmocyberforce.com.br com os números dos pedidos no qual ele informa ter feito na loja e estar com problema porque os produto que encontramos com entrega para ele foram testados e estão funcionando normalmente, que são os jogos Mortal Kombat X, The Witcher e Star Wars Brattlefront.

Lembramos que os produtos foram devidamente entregues em 2015 funcionando perfeitamente e não nos vemos com culpa por o Sr. Paulo ter pedido e não ter salvo os dados de acesso dos jogos que enviamos a ele na época. E, mesmo assim, dois anos após a entrega ainda estamos tentando ajudar da melhor forma possível.”

Envie suas dúvidas

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.