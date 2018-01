Leitor não consegue acessar conta no site da Oi

Delmiro Ribeiro afirma que há mais de nove meses não consegue acessar o site da Oi. Ele diz que em todas as ocasiões aparece uma tela com a frase “validação de dados”. Ele já tentou falar com a empresa, mas não conseguiu resolver o problema.

Reclamação de Delmiro Ribeiro: “Nos últimos nove meses, não estou conseguindo acessar minha conta no Minha Oi. Toda vez que tento, aparece uma tela dizendo “validação de dados”. Já liguei no 10314 e não resolveram. Eu liguei no 1057, e nada também. Já fui à loja da Oi e os atendentes disseram que esse assunto deve ser resolvido pelo 10314. Eu particularmente prefiro acessar minha conta telefônica pelo Minha Oi, porque geralmente aparece a conta detalhada.”

Resposta da Oi: “Foi aberto e finalizado o protocolo para a correção da falha no acesso ao site Minha Oi.”

