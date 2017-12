Leitor flagra leite vencido em prateleira de supermercado

Valdiney Muricy foi ao supermercado Carrefour e encontrou caixas de leite fora do prazo de validade. Ele entrou em contato com o atendimento da rede para informar a ocorrência.

Reclamação de Valdiney Muricy: “Ao colocar algumas caixa de leite da marca Danone no carrinho do supermercado, percebi em um data de validade de 7 de junho de 2017, ou seja, quase um mês de prazo de validade vencido, já que fui ao estabelecimento no início de julho. Eu me dirigir ao caixa e falei com dois responsáveis pelo atendimento que me pediram para assinar um termo onde ganho o mesmo produto sem pagar por ele. Mas pela data ser de quase um mês, achei um absurdo e não aceitei.”

Resposta do Carrefour: “A rede informa que, em contato com o sr. Valdiney Muricy, esclareceu o ocorrido, fato pontual e isolado, e reforçou o atendimento realizado na ocasião com base dos direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor. Durante o contato telefônico, mais uma vez, a empresa se colocou à disposição para restituir o produto ou o valor pago pelo cliente no ato da compra. A empresa segue disponível por seus canais de atendimento”.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.