Leitor fica sem cestas compradas para a ceia do Natal do ano passado

O leitor José Abussamra comprou em novembro do ano passado cestas para o Natal no site da Bauducco, mas a empresa não fez a entrega.

Em nota, a Bauducco lamentou o ocorrido e informou que resolverá o problema.

Reclamação de José Abussamra: “Em 23/11/2016, adquiri três kits contendo 18 cestas de Natal e paguei à Pandurata Bauducco, mas a empresa não entregou. Este é um autêntico caso de vendas on-line em que a falta de estrutura do fornecedor não consegue atender à demanda”.

Resposta da empresa: “A Bauducco lamenta o ocorrido e está checando com o departamento responsável as medidas necessárias para resolver o fato o mais breve possível. Paralelamente, a marca também está tentando contato com o cliente por meio do telefone cadastrado, mas sem sucesso até o momento”.

