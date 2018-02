Leitor faz queixa contra atendimento bancário

Francisco José reclama que o banco Itaú-Unibanco não prestou todos os esclarecimentos com relação a contrato de empréstimo consignado. O banco também ofereceu a contratação de títulos de capitalização sem os esclarecimentos necessários.

Reclamação de Francisco José: “O Itaú-Unibanco não procura esclarecer corretamente a contratação de empréstimo consignado. Outra falha está relacionada ao Pic Itaú Uniclass que títulos de capitalização. O banco oferece serviço até mesmo para aposentadas com pouca instrução que acaba contratando o serviço sem entender como ele funciona.”

Resposta do Itaú-Unibanco: “Esclarecemos que o contrato de empréstimo consignado reclamado foi anuído por meio do Caixa Eletrônico Itaú, com utilização do cartão e digitação de senha, que corresponde a assinatura da cliente. Quanto aos títulos de capitalização PIC, identificamos contratação em setembro de 2015 e outubro de 2017, anuídos mediante a utilização do cartão e digitação de senha. Os títulos de capitalização encontram-se cancelados e os valores resgatados e creditado na conta corrente da cliente. Lamentamos que o atendimento prestado em nossos canais, não tenham atingido as expectativas do leitor, e ressaltamos que os apontamentos trazidos serão utilizados para melhorias em nossos serviços.”

