Leitor está com dificuldade para transferir serviço telefônico

Há três meses, Enrico Moracchioli solicitou a transferência do serviço da Vivo para a Net, mantendo a portabilidade, mas o serviço não foi realizado.

Reclamação de Enrico Moracchioli: “Estamos há mais de três meses solicitando a transferência de nosso serviço telefônico da Vivo para a Net, mantendo a portabilidade. Até agora continuamos aguardando, queremos crer na boa vontade da Vivo, pois atualmente temos uma despesa com telefonia da ordem de R$ 1 mil por mês e com a NET nossa despesa será de R$ 314,80 por mês.”

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que entrou em contato com o leitor e prestou os esclarecimentos necessários de como deverá proceder no caso de pedido de portabilidade. A Vivo mantém à disposição de seus clientes os seguintes canais de atendimento:www.vivo.com.br/meuvivo, o aplicativo Meu Vivo; além do *8486 (ligações por celular); 1058 (ligações do fixo para informações da linha móvel ou do fixa) e 10315 para clientes da telefonia fixa São Paulo e para clientes oriundos da GVT. A ligação é gratuita. Este serviço funciona 24 horas nos sete dias da semana.”

