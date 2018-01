Leitor enfrenta dificuldade para transferir endereço de TV por assinatura

Sérgio Oliveira tentou por diversas vezes mudar sua TV por assinatura de endereço, mas sem sucesso. Em uma das ocasiões, não foi autorizada a mudança porque tinha uma fatura em débito automático em aberto. Depois, o atendente disse que ocorreu um problema “técnico”. Na terceira vez, o técnico foi até a residência do consumidor, mas a internet ainda não foi ativada. Naquele dia, a Net só conseguiu instalar a TV por assinatura.

Reclamação de Sérgio Oliveira: “Sou cliente da Net há muitos anos. Tento desde outubro mudar meu endereço. Primeiro havia uma fatura em aberto, que está em débito automático, e por isso não pude solicitar a alteração. Na sequência, aparecia uma “questão técnica” que não sabiam exatamente o que era. Após entrar em contato com a ouvidoria, a empresa me ligou para dizer que meu contrato havia sido cancelado por falta de uso. Depois, descobriram que tinham usado um antigo contrato meu com a Net. Após muita insistência, o técnico veio fazer a instalação e saiu de casa somente com a TV funcionando. A internet deveria funcionar em até três horas, o que não ocorreu.”

Resposta da Net: “Em atenção à mensagem do sr. Sérgio Oliveira, a Net informa que, após atendimento técnico, o problema foi solucionado. A operadora permanece à disposição.”

