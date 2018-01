Leitor enfrenta dificuldade para pedir reembolso de valor de talão de Zona Azul

O leitor Hamilton Piva fez o pedido de reembolso do valor de talão de Zona Azul pelo aplicativo do celular há um mês, junto à Prefeitura Regional do Ipiranga. Ele foi informado que o crédito seria liberado em 10 dias, o que não ocorreu.

Em resposta ao Estadão, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que o crédito das folhas de papel solicitado pelo leitor já foi liberado.

Reclamação de Hamilton Piva: “Possuidor de um talão de Zona Azul, fiz um pedido de reembolso do valor através de um crédito em meu aplicativo no celular no dia 2 de fevereiro de 2017. Este, por sua vez, deveria ser liberado no máximo em 10 dias. No local foi preenchido um envelope com meu nome e encaminhado ao CET para reembolso. Hoje, dia 20 de fevereiro, liguei para o número 1188 e o atendente disse desconhecer o pedido feito. Fato este que é lamentável, pois foi noticiado que o prazo seria prorrogado até 31 de março e o pedido poderia ser feito nas Prefeituras Regionais, portanto existindo um convênio entre a CET e a Prefeitura”.

Resposta da CET: “Informamos que o atendimento ao leitor Hamilton Piva na Prefeitura Regional do Ipiranga foi protocolado em 2 de fevereiro com o número 503. O prazo de atendimento desse pedido é de até 15 dias úteis. O crédito de sete folhas de papel Zona Azul, solicitado por meio de aplicativo da distribuidora Serttel, foi agendado para 24 de fevereiro. O solicitante foi previamente avisado dessa liberação por meio de SMS no celular por ele indicado”.