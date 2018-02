Leitor enfrenta dificuldade para parcelar fatura com banco

Richard Antônio Rinaldi entrou em contato com o Itaú para renegociar o valor de uma fatura. Ele reclama ainda que depois de alguns meses, o banco apresentou uma proposta. No entanto, o número de parcelas combinado era de quatro, e a agência bancária disse depois que o número era de cinco parcelas.

Reclamação de Richard Antônio Rinaldi: “Em outubro do ano passado, tentei parcelar a minha fatura com o Itaú, porém fui informado que só existia o parcelamento se a primeira prestação fosse na conta corrente. Expliquei que não tinha essa opção e solicitei boleto bancário. Não houve acordo por parte deles. Tentei refinanciar a fatura e também não consegui pelo mesmo motivo. Em janeiro, os atendentes fizeram uma proposta de pagamento da dívida em quatro parcelas. No dia em que liguei para fechar o acordo, fui informado de que seriam cinco parcelas. Isso é um absurdo.”

Resposta do Itaú: “Identificamos que o leitor manteve contato em nossa ouvidoria, ocasião em que realizou a renegociação do saldo devedor. Esclarecemos que a renegociação ofertada e efetivada junto à nossa ouvidoria seria a opção disponibilizada no dia 118 de janeiro, sendo o pagamento da 1º parcela no dia 31 de janeiro, e o próximo vencimento dia 31 de março, através de boleto bancário. Lamentamos que o atendimento prestado anteriormente ao cliente não tenha correspondido com suas expectativas.

Envie suas reclamações

Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com ou por WhatsApp para o número (11) 97069-8639. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.