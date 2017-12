Leitor enfrenta dificuldade para mudar de plano de telefonia

Odilon da Silva Rocha reclama que não consegue entrar em contato com a operadora da Tim. Ele reforça que gostaria de falar com atendentes para esclarecer dúvidas.

Reclamação de Odilon da Silva Rocha: “Eu ligo para a empresa e ninguém atende. Já tentei em horários alternativos. Se a pessoa quiser mudar de plano, fica no ar e sem saber se deve cancelar primeiro o atual e adquirir um novo. Apenas na hora de vender a empresa atende?”

Resposta da Tim: “O Centro de Relacionamento com o Cliente TIM entrou em contato com o sr. Odilon da Silva Rocha e informou que a opção de débito automático foi cadastrada em sua conta. Cliente ciente de que a partir de outubro as faturas começarão a ser debitadas. Para mais informações sobre a operadora, basta acessar o site da empresa (www.tim.com.br) ou entrar em contato com o Centro de Relacionamento com o Cliente discando *144 do próprio celular ou 1056 de qualquer telefone.”

