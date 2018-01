Leitor enfrenta dificuldade para liberar serviço de conserto de carro

José Eduardo Favarelli estava em viagem ao Nordeste quando uma pedra atingiu o para-brisa do seu veículo. Ele ressalta que enfrentou dificuldades para falar com a seguradora Mapfre. Depois de muita insistência, conseguiu agendar o serviço. No entanto, ao chegar ao local, foi informado que a empresa ainda não tinha autorizado a realização do serviço.

Reclamação de José Eduardo: “Estava no Ceará quando tive uma ocorrência com meu carro. Uma pedra bateu no para-brisas e acionei a seguradora para reparos. Depois de muita vontade e paciência, foi agendada a troca do para-brisas. Fui ao local no dia agendado, mas a troca não foi efetuada. O estabelecimento alegou que a seguradora não tinha liberado o conserto e que o valor para conserto particular seria de R$ 900.”

Resposta da Mapfre Seguros: “A Mapfre Seguros esclarece que já contatou o leitor José Eduardo Favarelli para orientá-lo quanto ao envio dos documentos necessário para a análise do reembolso.”

