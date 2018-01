Leitor enfrenta dificuldade para consertar aparelho celular com defeito

Rosemaria Souza comprou um celular da Samsung e, depois de alguns dias, precisou dar reset no aparelho. Após o procedimento, o celular travou. Ela foi até uma assistência técnica de Guarulhos, na Grande São Paulo, mas foi informada que deveria ir a uma assistência técnica da marca localizada na capital paulista.

Reclamação de Rosemaria Souza: “Comprei um aparelho celular da marca Samsung. Depois de uns dias de uso, precisei dar reset no aparelho, mas, depois deste procedimento, o mesmo travou, não aceitando a conta Google. Então procurei a assistência técnica que fica localizada na Avenida Tiradentes, 669, no centro de Guarulhos, que é uma autorizada da Samsung. Para minha surpresa, na autorizada foi passada a informação de que apesar do aparelho estar na garantia, eles não poderiam consertar e eu deveria procurar a assistência técnica Samsung que fica Rua Vergueiro, 1681, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Mas que por R$ 50 eles poderiam fazer o procedimento.”

Resposta da Samsung: “Em resposta ao caso da sra. Rosemaria Souza Santos, a Samsung informa que a garantia do fabricante não cobre o desbloqueio do aparelho por senha pessoal e, neste caso, o reparo será realizado mediante aprovação de orçamento. A consumidora foi orientada a enviar o produto para uma assistência técnica da Samsung”.

